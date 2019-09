Une messe dédiée à Jacques Chirac à Bormes-les-Mimosas

Quand Jacques Chirac passait ses vacances au fort de Brégançon, il assistait à l'office avec les habitants de Bormes-les-Mimosas. Il y a notamment laissé des souvenirs. Ce 27 septembre 2019, la messe a été dédiée à l'ancien président, car il "était l'un des leurs". Par ailleurs, les drapeaux sont en berne à la mairie du village, où on a rouvert le livre d'or signé par Jacques Chirac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.