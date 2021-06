Une météo estivale dans le Sud-Ouest ce week-end

Il fera 28 °C ce vendredi après-midi à Verfeil (Haute-Garonne). Chacun a sa place pour passer le temps. Solange s'assied sous le figuier, tandis que Claude profite de l'ombre du saule. Quant à André, il aime admirer le paysage sous le soleil. Celui-ci redonne des couleurs dans le village, derrière les murs de briques toulousaines. Avant de bronzer, place à la séquence de jardinage à la fraîche. Dans sa maison, Claude pense déjà aux repas de l'été. Il a le temps de regarder grossir ses tomates, mais les fèves sont déjà prêtes. Il y a un geste qui le réjouit par-dessus tout : découvrir la piscine se préparant à piquer une bonne tête. Ce vendredi, l'eau est à 26 °C. Pendant ce temps, Christiane prépare la terrasse. Un coup de balai et surtout quelques fleurs pour égayer la table. La promesse de repas entre amis dès ce week-end et de belles réunions familiales avec enfants et petits-enfants. Après un mois de mai qu'on s'empressera d'oublier, le week-end dans le Sud-Ouest donnera un avant-goût de l'été.