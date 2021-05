Une météo propice aux arcs-en-ciel

Vous êtes nombreux à les prendre en photo. Ce sont même les stars du moment sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis dix jours, on voit des arcs-en-ciel partout. Ils sont favorisés par une météo capricieuse alternant le soleil et la pluie. Savez-vous ce qu'est un arc-en-ciel ? Pour avoir une idée un peu plus précise, nous sommes allés rencontrer l'un des plus grands spécialistes : Bernard Maitte. "Le soleil envoie de la lumière qui se décompose dans les gouttes d'eau et qui revient vers nous par réflexion", explique ce professeur émérite. Plus l'arc-en-ciel est beau, plus ses couleurs se détachent. A cet effet, il existe tellement de nuances qu'il est impossible de les compter. Le physicien Isaac Newton, un homme profondément religieux. a choisi de les découper en sept. "Il a décrit sept couleurs dans l'arc-en-ciel comme il y a sept planètes visibles à l'œil nu", explique Bernard Maitte. Que vous soyez croyant ou non, un arc-en-ciel c'est toujours un moment de grâce.