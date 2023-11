Strasbourg : cette voiture a-t-elle été détruite par la chute d'une météorite ?

L'histoire est digne d'un film de science-fiction : un véhicule transpercé, le toit perforé façon ouvre-boîte et la banquette arrière déchiquetée. Un choc causé à première vue par un objet tombé du ciel. Les voisins évoquent un bruit assourdissant. Vers sept heures ce matin, la détonation fait sursauter tout ce quartier de Strasbourg. La police arrive sur place, recherche le propriétaire du véhicule et vient frapper à sa porte. Ce dernier nous confie sa surprise, mais se montre philosophe : "Honnêtement, je crois que le prends bien", dit-il en riant. Sa voiture a-t-elle été détruite par une météorite ? L'événement est extrêmement rare, arrivé seulement trois fois dans l'Hexagone depuis le siècle dernier. Ce matin, les pompiers sont intervenus avec du matériel de détection pour tenter de retrouver l'éventuelle météorite. "Jusqu'à la preuve du contraire, c'en est une. On n'a pas retrouvé l'objet, donc le doute subsiste. Mais vu l'état du véhicule, tout laisse à penser que ça puisse en être une", assure le capitaine Matthieu Colobert. Seul indice : un petit caillou retrouvé dans le réservoir. Il reste à l'analyser pour en avoir le cœur net. Le propriétaire a finalement eu accès à son véhicule, ou du moins ce qu'il en reste. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre