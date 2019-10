Une mini-tornade à Arles : des dégâts impressionnants et cinq blessés

Les orages étaient particulièrement violents dans la soirée du 14 octobre 2019. Près de 46 départements ont été placés en vigilance orange. À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, une mini-tornade a dévasté tout le quartier de Pont-de-Crau. Toitures arrachées, arbres déracinés, maisons détruites... les dégâts sont impressionnants. Par ailleurs, près de 170 logements ont été touchés et cinq personnes légèrement blessées. Les opérations de nettoyage, quant à elles, vont prendre plusieurs jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.