Une mini tornade s'est abattue sur Le Boulou

Dans la nuit du 22 octobre 2019, une mini tornade a provoqué de nombreux dégâts au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Des arbres ont été arrachés et projetés sur les habitations. Dans le camping les Oliviers, les résidents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Des mobil-homes ont été violemment secoués, certains sont désormais inhabitables. Cette nuit de chaos aura d'importantes conséquences économiques pour le propriétaire du camping. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.