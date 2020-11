Une minute de silence dans les lycées en hommage à Samuel Paty

Pour les élèves, ce moment de communion était essentiel. C'était important pour eux de penser à Samuel Paty. Dans ce lycée de Valenciennes, la rentrée a été maintenue à dix heures ce lundi matin. Et dès le premier cours, dans la classe de terminale, le professeur d'histoire a abordé la liberté d'expression. Avec les élèves, ce dernier a échangé sur le sujet pendant une heure. Il y a eu également des questionnements sur la liberté de conscience ou encore la laïcité. Parfois, les interrogations étaient nombreuses. Mais surtout, celles-ci étaient essentielles.