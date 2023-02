Une mobilisation, plusieurs revendications

Il y a les chants et les slogans, qu'on s'attendait à trouver, et ce qu'on ne pensait pas forcément lire et entendre. "Si demain on ne peut plus nourrir nos enfants à cause de l'inflation, ça va devenir aussi un problème" ; "Quand on fait déjà attention pour se chauffer, qu'est-ce qu'il faut faire après, on ne doit plus manger à la fin du mois ?", s'interrogent certains manifestants. En plus des retraites, le pouvoir d'achat est la championne toute catégorie des raisons pour battre les pavés de Roanne (Loire) ce jeudi matin. Y compris pour la toute première fois pour Dorian, aux côtés de son grand-père. "C'est plus sur l'alimentation. Je vois vraiment une augmentation qui est vraiment phénoménale", lance-t-il. La peur de l'avenir, pour ces jeunes, à peine entrés sur le marché du travail. Mais il y aussi l'égalité homme-femme : "Nous les femmes, on rencontre des coupures dans notre carrière par la grossesse, les enfants, que les hommes ne rencontrent pas", se plaint une manifestante. Et puis il y a la crainte de voir le système de santé disparaître. Ces infirmières, par exemple, espéraient des moyens, mais elles n'ont rien vu venir. Ces sentiments, certains le résument en une phrase : "C'est le ras-le-bol". Les preuves aussi par les chiffres, ce ras-le-bol, ils étaient environ 3 500 ce jeudi matin à l'exprimer dans une ville qui compte 30 000 habitants. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell