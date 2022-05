Une myriade d’étoiles de mer sur la dune du Pilat

Des étoiles de mer par centaines, voilà le spectacle que découvrent ce mercredi matin des touristes en vacances sur le bassin d'Arcachon. Au pied de la dune du Pilat, cette arrivée massive est un petit évènement. Contrairement aux apparences, les étoiles de mer sont bien vivantes si bien que les agents du Conservatoire du littoral doivent intervenir pour veiller sur elles. En accélérant les images, on peut voir le déplacement de l'une d'entre elles. Mais à la vitesse de huit centimètres par minute, il n'est pas facile de rejoindre la mer sans risquer de se faire manger par un goéland. En tout cas, leur présence sur cette plage reste aujourd'hui inexpliquée. Selon Claire Canton, médiatrice culturelle et scientifique, "ça serait un changement entre un courant froid qui serait arrivé avec un changement de température soudain durant leur période de reproduction. Donc forcément, elles sont affaiblies et elles arrivent sans décrocher des fonds". Si la plupart mourront ici, certaines pourraient bien survivre en profitant des prochaines grandes marrées pour rejoindre le large. En attendant, il est recommandé de ne pas les manipuler. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau