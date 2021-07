Une mystérieuse pollution dans la rivière d’un village en Côte-d'Or

Ce mercredi matin encore, les gendarmes effectuent des contrôles. Face à eux, la Norges présente une couleur inhabituelle : un bleu lagon surprenant. En plus de la teinte, la rivière dégage depuis des jours une odeur nauséabonde. Pour les promeneurs, la balade au bord de l'eau est désagréable. "C'est une horreur, ça ne sent pas bon, ça sent l'œuf pourri", racontent deux amies. La décomposition des algues est liée à un taux d'oxygène quasi nul à un endroit précis de la rivière. Cela explique en partie sa couleur bleue lagon. Le maire de la ville n'en revient toujours pas. "Bleu comme ça, on n'a jamais vu, c'est une première. L'eau est toujours limpide et transparente", explique-t-il. Denis Mailler a donc pris la décision d'interdire la baignade. Il rassure : les habitants sont aujourd'hui protégés. Autre conséquence de cette pollution : la mort de dizaines de truites. Tout un travail mis à l'arrêt pour les pêcheurs dans ce secteur. Causes naturelles ou humaines, des analyses sont en cours. Les résultats seront communiqués la semaine prochaine.