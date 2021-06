Une nouvelle aventure de "Martine" en librairie

C'est un grand jour pour quatre petites filles qui sont entrées pour la première fois dans le musée du Louvre. Elles viennent de lire le dernier "Martine" et connaissent déjà un peu le lieu. Premier département : l'égyptologie. Toutes timides, elles avancent vers le premier œuvre d'art. Dans l'histoire, Martine et ses amis se perdent dans la salle des momies. Coller à la réalité, c'est ce qu'ont voulu dès 1954 Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, les deux créateurs de "Martine". Dans une autre salle, on retrouve la "Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix. Une nouvelle fois, Martine nous fait découvrir le monde. Face au monument de la Victoire de Samothrace, nos quatre héroïnes paraissent bien petites. Le moment qu'elles attendent le plus, c'est de voir enfin la star du musée : la "Joconde" de Léonard de Vinci. Elles se posent des questions et étudient l'œuvre, comme Martine face à ce portrait qui fait parler de lui depuis si longtemps.