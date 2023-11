Une nouvelle dépression : que va-t-il se passer dans les prochains jours ?

Evelyne Dhéliat nous explique que la tempête Ciaran n'a pas encore terminé sa course. Ce jeudi après-midi, on va encore la retrouver entre le Cotentin et le Pas-de-Calais avec des rafales de vent jusqu'à 130 km/h. On l'a vu sur les côtes, mais surtout à l'intérieur des terres. Mais attention aussi en Corse qui est en vigilance avec du vent et de fortes pluies à caractère orageux. Dans ce cas, on craint des inondations. Vendredi, une nouvelle dépression va arriver, cette fois-ci par le golfe de Gascogne. Elle concernera les régions du sud et notamment du sud-ouest avec de fortes rafales de vent sur les côtes. Et puis, il va neiger en moyenne montagne, surtout sur les reliefs du sud. Samedi, une nouvelle dépression arrive aussi par le même chemin. Les vents les plus violents sont attendus sur les régions nord des côtes Atlantiques, mais aussi sur les Pyrénées. Des vents violents qui pourraient déferler en plaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, ces vents devraient se renforcer, notamment vers les côtes charentaises et la Gironde. Il va donc falloir rester extrêmement prudent. Et la semaine prochaine, ça devrait continuer. E. DHELIAT