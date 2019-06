Une nouvelle mesure pour lutter contre le gaspillage de produits non-alimentaires

Le gouvernement se lance dans la lutte contre le gaspillage de produits non-alimentaires. Le Premier ministre, Édouard Philippe, vient d'annoncer une nouvelle mesure en la matière. A l'avenir, les entreprises ne seront plus autorisées à détruire leurs invendus. Tout ce qui est utilisable devra être recyclé ou sera offert à des associations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.