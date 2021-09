Une nouvelle police municipale à Haucourt-Moulaine

Cela fait quinze jours que Cyril est policier municipal à Haucourt-Moulaine (Meurthe-et-Moselle), un service créé en octobre 2020. Déjà trois policiers municipaux ont été embauchés en un an pour 3 400 habitants, car les missions ne se limitent pas à de simples surveillances. C'est le maire élu en 2020 qui a décidé de créer la police municipale faute d'une présence suffisante de la police nationale. "On avait souvent beaucoup d'insalubrités publiques, beaucoup de bruits et de disputes entre voisins. C'est la mission que la police nationale ne faisait pas", explique Alain Lombardi. C'est donc l'ancien bureau de poste qui a été réaménagé pour accueillir les policiers municipaux avec caméras et coffre pour l'armement. Pour cette première année, l'investissement est de 100 000 euros, entièrement à la charge de la commune. Un choix de dépenses plutôt bien accepté par les habitants que nous avons rencontrés. "Même s'il ne se passe pas grand-chose, il faut au moins un ou deux policiers qui regardent un petit peu de tout", lance une passante.