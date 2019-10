Une nouvelle somme record à l'EuroMillions

Qui sera le gagnant du super jackpot de 190 millions d'euros à l'EuroMillions de ce 1er octobre 2019 ? Une somme record qui fait rêver plus d'un. Dans les bureaux de tabac, les clients affluent. Tout le monde veut tenter sa chance. Certains se découvrent même une âme de joueur avec déjà des projets plein la tête. Chacun aura une chance sur 139 millions de décrocher le gros lot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.