Une nouvelle taxe pour les véhicules lourds

C'est une nouvelle taxe qui vient s'ajouter au malus sur les émissions de dioxyde de carbone. Elle sera calculée en fonction du poids de la voiture. Dans le viseur : les véhicules de plus d'1,8 tonne. Au-dessus de ce poids, le prélèvement sera de dix euros par kilo. Par exemple, pour une voiture qui pèse deux tonnes, l'impôt s'élèvera à deux mille euros. Initialement, celui-ci devait concerner les véhicules de plus d'1,4 tonne. Mais sous la pression de Bercy et des constructeurs automobiles, Matignon a relevé ce seuil pour permettre d'épargner ceux fabriqués dans l'Hexagone. Par ailleurs, les voitures électriques ne seront pas concernées par cette mesure quels que soient leurs poids. Le gouvernement plonge également sur des ajustements pour les familles nombreuses et les voitures hybrides.