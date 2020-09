Une nouvelle taxe sur le poids des voitures ?

Dans la loi de finances, le gouvernement veut durcir le malus sur les achats de voitures neuves. Il invente également une nouvelle taxe sur le poids des véhicules. Si le Parlement vote le texte, ce sera un nouveau coup dur pour l'industrie de l'automobile et les consommateurs. Au-delà de 1 400 kg, l'Etat prévoit de vous taxer dix euros par kilo supplémentaire. Une aberration constatée par de nombreux conducteurs.