Une nuit au cœur de l'ouragan Ida à la Nouvelle-Orléans

La route de nos envoyés spéciaux commence dans les rues de la Nouvelle-Orléans, balayées par l'ouragan Ida. Les habitants qui n'ont pas eu le temps de fuir se sont retranchés chez eux. Des barricades de fortune faites de planches et de sacs de sable. Des arbres arrachés et des toits effondrés se trouvent à l'entrée du quartier français, le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Les rafales de vent vont jusqu'à 200 km/h. À 80 km au sud de la Nouvelle-Orléans, une bourrasque a arraché tout un toit et le projette contre les lignes électriques. Le plus grand danger, ce n'est pas le vent, mais la montée des eaux. Le centre de la ville est protégé par des digues titanesques, mais dans la soirée du dimanche, plusieurs comtés sont menacés par des crues éclaires. La totalité de la ville est privée d'électricité. Beaucoup plus inquiétant encore, plusieurs stations de pompage sont tombées en panne, alors qu'elles permettent d'éviter les inondations.