Une nuit de combat contre les flammes en Ardèche

La grande difficulté pour les pompiers, ce matin, est d’intervenir dans cette barre rocheuse, près de la commune d’Aubenas. Le feu vient tout juste d’être contenu. L’objectif : protéger les habitations qui se trouvent en contrebas. La situation semble maîtrisée pour le moment, mais les pompiers restent vigilants. Toute la nuit, les pompiers ont mené un long combat avant de limiter la propagation du feu. À minuit passé, certains habitants surveillaient les flammes depuis chez eux, désemparés. "C’est un peu un crève-cœur. On avait l’habitude d’aller dans les bois avec les enfants. Tout est en train de brûler", confie l’un d’entre eux. Au total, l’incendie a parcouru plus de 1 200 hectares, mais toutes les habitations ont été épargnées. Au poste de contrôle, ce matin, c’est un soulagement. "Sur le moment, on ne pense pas. On pense après. On s’est senti bien protégés. Ils ont fait un bon boulot", explique la maire de Lussas. À savoir que 400 pompiers sont encore mobilisés et se relaient au fil de la journée. Cette nuit, cinq sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize