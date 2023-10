Une nuit de combats entre Israël et le Hamas

Ashdod ce dimanche matin, à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Ces soldats israéliens ont repéré des combattants du Hamas aux abords de la route. Le combat s'engage, féroce. Un peu plus au sud, Sdérot est encore ce matin en état de siège. Dans cette ville israélienne, la traque des soldats du Hamas se poursuit pied à pied dans les rues et dans les immeubles. Toute la nuit, le bruit de la guerre a résonné dans cette ville : des explosions et des tirs nourris. À l'aide d'une tractopelle, l'armée israélienne est parvenue à mettre fin au siège du commissariat. Sdérot constitue ce matin l'une des six zones de combat, ici en rouge, encore actives. Samedi, Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a prévenu que cette guerre sera longue et difficile. L'offensive du Hamas, quant à elle, se poursuit toute la nuit. Des roquettes par centaine ont été tirées de la bande de Gaza, notamment vers Tel Aviv. Mais le "Dôme de fer", système de défense de l’État hébreu, a permis d'intercepter de nombreuses frappes. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Cherifi