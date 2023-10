Attentat à Bruxelles : le récit d'une nuit de terreur

Il est un peu plus de 19 heures lundi soir à Bruxelles. L'assaillant, habillé en orange, est filmé par plusieurs riverains tout au long de son parcours meurtrier. Il abat deux personnes qui se réfugiaient dans un hall d'immeuble et en blesse une troisième. Dans une vidéo de revendication, l'homme se présente comme un combattant de l'État islamique et dit avoir tué des Suédois par vengeance. Une référence aux exemplaires du Coran récemment brûlés par des manifestants en Suède. Les victimes portaient le maillot de l'équipe suédoise de football. Au moment de l'attaque, un match entre la Belgique et la Suède se tient à Bruxelles. Le match est interrompu à la mi-temps. Des milliers de supporters sont confinés dans le stade, un très large périmètre de sécurité est mis en place tout autour. Les proches des supporters les attendent. Informés de ce qu'il vient de se passer, ils tentent de se rassurer comme ils peuvent. Après plus de deux heures, le stade est enfin évacué. Les rues de Bruxelles sont vides, car à ce moment-là, le tireur est toujours en fuite. Il est alors demandé aux habitants d'être vigilant et de rester chez eux. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Merlier, A. Mersi