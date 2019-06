Canicule : une nuit difficile pour les passagers d'un train Paris-Clermont bloqué près de 11 heures

Un train reliant Paris et Clermont-Ferrand a pris onze heures de retard à cause de deux incidents. La première étant une tentative de suicide et la seconde une rupture d'une caténaire en raison des fortes chaleurs. Parmi les 200 passagers, plusieurs ont suffoqué. Ils ont même été autorisés à descendre sur les voies au bout d'une heure de panne, au milieu de la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.