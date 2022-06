Une nuit d’orages dans le Sud-Ouest

Le choc effrayant des grêlons sur le pare-brise des voitures, c'est ce qu'ont vécu des centaines d'automobilistes qui ont été pris au piège par les orages à Bordeaux lundi soir. Dans les maisons également, les habitants impuissants se demandaient si leurs fenêtres et leurs baies vitrées allaient tenir. Ces intempéries ont également touché une quarantaine de communes en Dordogne. À Ribérac, les pompiers ont dû intervenir près de 300 fois dans le département. Environ, 12 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, avec une peur panique au milieu de la nuit. Là aussi, des centaines de véhicules sont abîmés, chacun fait le compte des destructions. Les dégâts agricoles sont également importants dans le Médoc. Les viticulteurs font le tour des vignes. La trace des grêlons est visible sur les pieds et sur le raisin. On décompte environ 800 interventions pour les pompiers en Gironde, et près de 450 dans le Béarn. Dans toutes les communes touchées par ces intempéries exceptionnelles, le bilan matériel est toujours en cours d'évaluation. TF1 | Reportage B. Christal