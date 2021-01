Une nuit du réveillon calme à Lyon

C'est du haut de leurs fenêtres que les Lyonnais ont souhaité la bonne année. Quelques instants d'exaltation pour briser la torpeur d'une ville sous couvre-feu. Dès 20h, la métropole s'est comme figée. Ici, la nuit de la Saint Sylvestre s'est déroulée dans un silence de cathédrale, du jamais vu. Si certains ont préféré attendre tranquillement la fin de l'année, d'autres par contre n'ont pas renoncé aux célébrations du réveillon. C'est notamment le cas de ces étudiants qui ont organisé une fête privée en comité restreint. "Etant donné qu'on avait été brimé de pas mal de choses, on s'est dit qu'il fallait faire forcément quelque chose ce soir, histoire de marquer le coup", confie l'une d'entre eux. De leur côté, les forces de l'ordre ont patrouillé dans le centre-ville toute la nuit. Plus de 650 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour faire respecter le couvre-feu sur les routes mais aussi dans les transports en commun. Sans attestation, une amende de 135 euros doit être acquittée.