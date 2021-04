"Une œuvre à la maison" : la bonne idée de prêter des toiles à des particuliers

Un précieux colis sous le bras, Emmanuel Morales a rendez-vous chez Alexendra. Il n'est pas postier, mais artiste-peintre. Ils ne se connaissent pas et pourtant Emmanuel va lui prêter l'une de ses œuvres nommée "Monument Valley". Le temps de la fermeture des musées, elle vient décorer la salle à manger de la passionnée d'art. L'initiative "Une œuvre à la maison" a été lancée sur les réseaux sociaux par le peintre parisien Olivier Masmonteil suite au dernier confinement. Environ 150 artistes y participent sur l'ensemble d'un territoire. "Il faut absolument que les œuvres retrouvent leur public. Plutôt que le public vienne à l'œuvre, ça va être l'œuvre qui vient au public", a-t-il expliqué. Mais pour en bénéficier, il faut convaincre et crier son amour pour la peinture. En effet, les heureux gagnants sont sélectionnés. Le jeune couple choisi n'en revient pas. Jamais il n'aurait pu s'offrir une telle toile et pourtant, elle va les accompagner pendant deux mois. Faire vivre l'art autrement et le rendre plus accessible, face au succès de l'opération, elle pourrait être prolongée même après la réouverture des lieux d'exposition.