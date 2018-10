Une pagaille monstre sur l'A89

À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, les gendarmes sont sur le front pour diriger des centaines d'automobilistes, bloqués sur les routes et tentant de rejoindre l'autoroute A89. Certains y sont depuis plus de six heures et commencent à perdre patience, notamment les chauffeurs routiers. Des centaines d'arbres sont couchés sur la route, causés par les fortes pluies du 29 octobre 2018. Alors que certaines personnes ont pu trouver refuge dans un gymnase, des équipes techniques nettoient les axes secondaires. Ceci afin de débloquer le passage et permettre aux automobilistes de reprendre la route. Néanmoins, Météo France prévoit une amélioration de température dans les jours à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.