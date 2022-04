Une partie de pêche pour profiter de la nature

Au beau milieu de la rivière, le pêcheur joue avec les éléments. Son plaisir ne tient qu’à un fil, une plongée en pleine cœur de la nature. Au rythme de la Sioule qui se faufile sur plus de 150km. En solitaire, Bruno a parcouru une quarantaine de kilomètres en voiture pour venir taquiner le poisson. L’objectif, c’est de prendre du bon temps. À quelques enjambées de là, l’équipe retrouve Emmanuel Estival, un guide pêche qui accompagne un ami en quête de perfectionnement et de bien-être. Après deux heures passées les pieds dans l’eau, Emmanuel, nous guide vers son autre métier, celui de chef cuisinier. Au menu, c’est l'incontournable truffade. Une pause dans la journée qui est bienvenue entre pêcheurs et surtout entre amis. En milieu d’après-midi, deux autres amis vont aller pêcher ensemble comme souvent, mais avant cela chacun se prépare sans se presser. Au pied d’un pont du XIXe siècle, ils vont donc s’approprier la rivière. À chacun son repère, à chacun sa technique, mais une règle qui est toujours la même : relâcher systématiquement les poissons. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive