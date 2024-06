Plus de route, plus de pont, un village coupé du monde en Isère

Vu du ciel, voilà à quoi ressemble le village de La Bérarde. Il n'y a plus aucune route, aucun pont, mais des roches, de l'eau de la boue, partout. Une centaine d'habitants ont ainsi été coupés du monde. Pour les sauver, il fallait faire vite. Quatre hélicoptères ont été mobilisés pour les évacuer, rapporte Louis Laugier, préfet de l'Isère. Le torrent est si fort qu'il emporte tout avec lui. La chaussée ne résiste pas, les arbres non plus. Ce guide en rafting n'a jamais vu ça : "Le torrent est énorme". Un peu plus loin dans ce camping, le terrain est coupé en deux. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. La montée des eaux est toujours en cours, comme le constate notre envoyée spéciale sur place. "Vous le voyez, le débit des cours d'eau est très intense, 30 kilomètres de routes ont été fermés par précaution, et l'accès à la vallée de La Bérarde est totalement inaccessible", explique Marine Chaize. Une centaine de personnes ont déjà été transférées dans les Deux Alpes. Les évacuations par hélicoptère doivent se poursuivre ce vendredi après-midi. TF1 | Reportage J. Quancard, M. Bornet, H. Dreyfus