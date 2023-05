Une patinoire dans ma commune mais à quel prix ?

Quel avenir pour cette piste de glace ? Une patinoire a-t-elle encore sa place à Bourgueil (Indre-et-Loire) ? Dans cette commune de 4 000 habitants, elle existe depuis les années 80. Garder ou non cet équipement, c’est le dilemme du moment pour la mairie. Avec la flambée du prix de l’énergie, entretenir la glace coûte deux fois plus cher qu’avant. De quoi creuser le déficit, qui est déjà de 180 000 euros par an, selon la Cour régionale des comptes. Le bâtiment, comme la salle des machines, nécessite des investissements. Mais la commune en a-t-elle aujourd’hui les moyens ? Parmi les plus fervents défenseurs de la patinoire, il y a les clubs de hockey et de patinage. Leurs 200 licenciés envisagent uniquement une fermeture pendant l’été. Même si on ferme quatre mois dans l’année pour faire des économies, il vaut mieux ça que fermer totalement et définitivement la patinoire. Il y a des enfants qui ne se voient pas faire d’autres sports que le patin puisqu’ils ont trouvé leur passion ici, affirme l’éducatrice Mélia Roy. En attendant une décision, les enfants se concentrent sur leur priorité : préparer le gala du club, prévu dans dix jours. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély