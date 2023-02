Une pension sur sept est mal calculée

Pedro De Oliveira Caetano tente toujours de comprendre. Cet ancien maçon touchait plus de 900 euros par mois de retraite. Mais un jour de mars 2020, tout change. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Avec 300 euros de moins par mois, il peine à s'en sortir. Pedro a travaillé une partie de sa vie au Portugal, une carrière hachée qui pourrait expliquer ces erreurs. Mais il est loin d'être le seul. Dans l'Hexagone, un retraité sur sept est victime d'une erreur de calcul de sa pension. "Le plus souvent, il s'agit d'erreur sur le nombre de trimestres. Mais il peut aussi s'agir d'erreurs sur le montant des revenus. Notre recommandation, c'est de toujours conserver ses bulletins de salaire, ses attestations de Pôle emploi ou d'assurance-maladie", explique Valérie Batigne, experte en retraites. Autre conseil, pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur votre relevé de carrière, il vous suffit d'aller sur le site www.info-retraite.fr et de vérifier les informations. Soyez très vigilant lors de votre départ en retraite. En cas d'erreur, il est très compliqué de se faire rembourser une fois votre retraite liquidée. TF1 | Reportage V. David, D. Bertaud