Une pénurie de marchandises en Corse en raison de la grève

Après douze jours de blocage des marchandises sur le port de Marseille, la situation n'est plus tenable pour les chefs d'entreprise de l'île de Beauté. Ces derniers ont pris l'initiative de faire transiter les remorques sur les ports d'Ajaccio et de Bastia. Mais malgré l'arrivée du fret, l'approvisionnement des rayons est toujours difficile. Une pénurie qui touche aussi bien la grande distribution que les petits commerçants.