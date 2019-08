Une pénurie de médicaments touche tout le pays

Des centaines de médicaments, parfois importants, ne sont plus disponibles sur le marché. Les difficultés d'approvisionnement durent depuis des mois. Une pénurie qui résulte notamment de la délocalisation de la production pharmaceutique en Asie, où les mains d'œuvres sont moins coûteuses. Face à cette situation, un collectif de médecins a lancé un appel pour rapatrier en urgence la production des principaux médicaments. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.