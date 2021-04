Une petite commune du Jura achète une vieille bâtisse et tombe sur un trésor

Plus de 500 pièces d’or et plusieurs lingots…. un trésor estimé à 650 000 euros retrouvé par hasard derrière les murs d’une vieille bâtisse de Morez. Il y a quelques jours, le maire y a découvert une pochette dans un coffre-fort. "Tout était dans des petits papiers, dans des petits rouleaux", nous relate l’élu. Une histoire digne d’un roman. En principe, même dans les contes, la belle histoire s’arrête, mais pas à Morez. Cette demeure n’en finit pas de révéler ses secrets. L’année dernière, l’équipe municipale avait déjà mis la main sur un énorme magot en vidant la maison. Martine Riallan, une des responsables dans la municipalité, nous explique qu’à l’époque, elle ne se rendait même pas compte que c’était de l’or. La mairie avait acheté la bâtisse 130 000 euros à la personne qui en avait hérité. Cette maison appartenait aux Jobez, une famille de négociants en horlogerie et lunetterie établie à Morez depuis des générations. Ces dernières années, la maison était occupée par les quatre frères et sœurs Jobez, tous célibataires et sans descendants qui ont laissé derrière eux ce trésor.