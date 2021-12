Une petite station de ski revit grâce à des passionnés dans les Vosges

Dans ce village d'à peine 120 habitants, le ski alpin a fait son grand retour. Sur l'unique piste verte de la commune, Tara expérimente ses premières descentes. Alain fait partie de ceux qui ont connu les dernières pistes de ski du Haut du Tôt fermées il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut à nouveau dévaler les pentes grâce à une association de passionnés, dont Jean-Yves fait partie. Ce fil-neige a coûté 35 000 euros. Il fonctionne à l'énergie solaire. A plus de 800 mètres d'altitude, le ski alpin, ici, ne va pas vous ruiner. "On a payé cinq euros par personne. En plus c'est accessible. C'est vraiment parfait" ; "Chacun peut faire son activité. On peut faire de la raquette, du ski de fond, de la luge. Et on peut maintenant faire du ski alpin", lance ces skieurs. Pour ce restaurant juste en face des pistes, le retour des sportifs et de leur appétit vorace est une bonne nouvelle. "Ça me ramène une clientèle très familiale. J'essaie au maximum d'apporter du bonheur et de la gaieté", explique Frédéric Denys. Ici, de nombreux petits vosgiens se fabriquent déjà leur premier grand souvenir de glisse. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly