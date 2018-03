Une petite visite guidée au Musée d'art campanaire de L'Isle-Jourdain

Le Musée d'art campanaire de L'Isle-Jourdain est un lieu unique en son genre. Des centaines de cloches aux sonorités différentes y sont exposées. Vous pouvez également y découvrir des horloges de style ancien. C'est un endroit qui en met plein la vue et les oreilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.