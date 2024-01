Une photo pour chaque poisson : polémique dans les calanques

Canne à pêche dans une main, il faudra bientôt rajouter son téléphone dans l'autre. Pour ces passionnés de pêche, nouvelle règle en 2024, faudra déclarer chaque poisson péché dans une application. Pour Jean-Claude Bianco, 80 ans, c'est la goutte d'eau. "Vous croyez que je vais perdre mon temps à faire ça ? Je pense que c'est une folie totale (...) la prochaine étape, c'est quoi ? On est fliqué de tous les côtés", nous rapporte-t-il. Taille, poids, espèce, avec en option une photo du poisson... voilà la nouvelle procédure dans les calanques et le projet ne plaît pas. Une contrainte de plus et un plaisir gâché pour ces pécheurs. Une expérimentation dans un but précis : récolter des données sur les espèces sous-marines présentes dans le parc, pour ensuite mieux les protéger et comprendre leurs évolutions. De nouvelles habitudes à prendre, pas évident pour tout le monde. Le test devrait durer un an dans le Parc des calanques et du golfe du Lion. Le projet pourrait ensuite se généraliser dans tout l'Hexagone d'ici 2026. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit