Une plateforme permet aux sourds et aux malentendants de passer un coup de fil

C'est une avancée importante pour des millions de personnes dans le pays. Depuis ce 8 octobre 2018, les sourds et les malentendants peuvent téléphoner presque comme des gens normaux grâce à une plateforme qui sert d'intermédiaire. Le principe est simple. Il faut télécharger une application, composer un numéro puis la personne malentendante entre en contact avec un interprète qui se charge de traduire la conversation. Jean-François Kaczmarek, sourd et muet de naissance mais également ingénieur, a pu tester le dispositif. "J'ai une meilleure reconnaissance et je peux faire de réels échanges", confie-t-il. Ces personnes qui n'ont jamais téléphoné de leur vie vont désormais pouvoir communiquer avec leur famille, leurs amis, leurs fournisseurs et prochainement avec l'administration.