Une plongée dans l'histoire

Ils sont bien équipés ces plongeurs sur le port de Dunkerque (Nord). Ils partent pour 45 minutes de navigation en pleine mer du Nord. Mais ce n'est pas une plongée comme les autres, ici, on part à la chasse au trésor. Le trésor de ces plongeurs, ce sont les navires coulés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est le Scotia, un paquebot anglais touché par un obus en juin 1940. Avant de se mettre à l'eau, il faut commencer par un peu d'histoire. Corentin révise consciencieusement. C'est une plongée physique avec beaucoup de courant et très peu de visibilité. Les plongeurs qui viennent ici enfilent certes une combinaison épaisse pour les 18 degrés de l'eau en surface, mais aussi un costume d'archéologue. On la découvre recouverte d'anémones quatorze mètres plus bas. Difficile d'imaginer ce navire, mais il reste au moins le plaisir de toucher l'histoire du bout des doigts. En tout, plus de 40 navires sont visibles pour ces chasseurs d'épaves. Des tas de tôles rouillées devenues des récifs sur lesquels de nombreuses espèces se sont installées désormais. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman