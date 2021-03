Un musée sous-marin à Cannes

Face à la baie de Cannes, entre les deux îles de Lérins, partons à la découverte d'un musée sous-marin. Palmes, combinaison, masque et tuba seront de rigueur. Il faut cinq minutes de nage au milieu des îlots de Posidonie pour l'atteindre. Plantées dans le sable, six sculptures imposantes de deux mètres de hauteur. Celles-ci sont installées dans des eaux peu profondes, très accessibles pour les apnéistes. L'eau est cristalline, la visibilité étonnante et les rayons du soleil illuminent les statues. Chaque statue pèse plus de dix tonnes. Elles ont été installées il y a deux mois dans un lieu fortement abîmé par l'homme. Pollution, déchets, câbles électriques... il a fallu tout nettoyer en 2019. Ces sculptures sous-marines vont donc servir de récifs artificiels. Et la biodiversité a déjà gagné du terrain sur cet enrobé de béton au pH neutre. Ces têtes, figées au fond de l'eau, sont vivantes en surface. Au total, la ville de Cannes a dépensé 315 000 euros dans ce projet qui est gratuit pour tous les visiteurs.