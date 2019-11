Une pluie omniprésente en Normandie depuis septembre

Après la canicule de l'été, c'est une vague de pluie qui s'abat sur la Seine-Maritime depuis le début de l'automne. Avec 141 millimètres de précipitations en un mois et demi, les riverains ont du mal à s'y faire. La pluie incessante contraint certains à bouleverser leur quotidien. D'autres prévoient même de rester chez eux durant le week-end du 16 novembre 2019 à cause des routes inondées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du jeudi 14 novembre 2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.