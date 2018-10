Une portion de l'A8 passe de 110 à 90km/h

La vitesse de circulation sur un tronçon de l'autoroute A8 est passée de 110 à 90km/h à partir de ce 1er octobre 2018. Cette limitation touche les deux sens entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, soit deux fois quatre kilomètres. Cette décision de la Préfecture des Alpes-Maritimes a été prise pour limiter les risques d'accidents, fluidifier le trafic, réduire la pollution et les nuisances sonores. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité auprès des automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.