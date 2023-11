Une presqu'île balayée, les habitants isolés

Sur la presqu'île de Crozon, le camping Les Pins est méconnaissable. Au milieu de dizaines d’arbres couchés au sol, le gérant, Pierre-Olivier Le Brun, n’en revient toujours pas, alors qu’il a grandi dans ce lieu. "Ça m’a fait un choc… Quand je vois tout ça, tout le travail qu’on a effectué mis par terre comme ça en une nuit, ça fait mal", explique-t-il. Juste à côté, par miracle, des chalets ont été épargnés de justesse. "On a eu beaucoup de chance, là. Un mètre près, deux mètres, ça tombait sur le chalet", affirme Pierre-Olivier. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des vents d’une violence inouïe, 171 km/h, se sont abattus sur la presqu’île de Crozon. Des bateaux, pourtant sortis de l’eau, n’ont pas résisté. "On ne s’imagine pas que le vent soit aussi fort, aussi puissant. Et pour lever un bateau d’une tonne, il faut vraiment que ça souffle", affirme un riverain. Marc non plus n’imaginait pas retrouver le hangar, qui abrite son matériel, totalement éventré. Pour aujourd’hui, la priorité, c’est de débarrasser avant un autre coup de vent attendu ce week-end. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann