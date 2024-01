Une prime plus simple pour vieillir chez soi

Le problème de Régis, c’est celui de très nombreux seniors. Passé un certain âge, l’escalier devient une épreuve. Son ergothérapeute lui a parlé d’une nouvelle aide. De quoi financer les travaux, lui qui souhaite déplacer la salle de bain de l’étage vers le rez-de-chaussée. C’est pour aider les personnes âgées à rester au maximum à leur domicile que MaPrimeAdapt' verra le jour au 1er janvier. Elle fusionne plusieurs dispositifs déjà existants, mais avec une nouveauté. Désormais, tous les plus de 70 ans y auront droit, même ceux qui n’ont pas de souci de santé. C’est pour financer l’installation d’une monte-escalier, d’une douche italienne ou de volets roulants. Les 60-69 ans qui justifient d’une perte d’autonomie précoce peuvent aussi bénéficier de la prime. MaPrimeAdapt' peut rembourser jusqu’à 70% des travaux. Le calcul dépend des revenus, de la région et du nombre d’occupants dans la maison du senior. L’État investit pour aider les plus âgés à rester chez eux plutôt que d’aller en Ehpad. Un investissement d’un milliard d’euros d’ici 2027, puis quatre milliards d’ici 2034. TF1 | Reportage D. De Araujo, H. Massiot