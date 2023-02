Une prof tuée en plein cours par un élève

Le drame a eu lieu un peu avant dix heures dans ce collège-lycée. Un élève poignarde une professeure d’espagnol en plein cours. L’enseignante d’une cinquantaine d’années va décéder de ses blessures quelques minutes plus tard. Inquiets, des parents d’élèves cherchent à joindre leurs enfants encore à l’intérieur, comme cette femme qui échange par messages avec sa fille. Elle nous décrit leur conversation. L’élève à l’origine du coup mortel a seize ans et dit avoir entendu des voix, lui demandant de passer à l’acte. Ce mercredi matin, il rentre dans la salle de classe, puis ferme la porte à clé, avant de se jeter sur la professeure. Selon nos informations, il est désarmé par un autre enseignant. La police arrive sur place quelques instants plus tard et procède à l’interpellation. La scène s’est passée dans le lycée catholique au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, Saint Thomas d’Aquin. Selon les syndicats d’enseignant, rien ne présageait ici d’un tel drame. L’adolescent n’est pas connu des services de police. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Bordeaux. TF1 | Reportage B. Guenais, V. David, J. Rivarin