Une quincaillerie hors du temps, mais toujours à la pointe du service

En 1894, une quincaillerie a été fondée à Saint-Sulpice-Les-Feuilles (Haute-Vienne). Au fil du temps, le magasin a conservé ses habitudes et 126 ans plus tard, il est toujours à la pointe du service. Une bonne adresse, avec un catalogue d'articles aussi fourni que précis. Le client peut également compter sur le savoir-faire de la maison. De plus, Jean Dumy, gérant du magasin, a gardé la tradition du crédit maison qui maintient le lien de confiance et d'amitié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.