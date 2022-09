Une randonnée au-dessus des cimes

On voit dans le regard des randonneurs de l'admiration et de la détermination. Ce sont des femmes et des hommes solidaires :"Coûte que coûte et le temps qu'il faudra, mais on va y arriver" ; "On a le temps de nouer des liens qui sont vraiment privilégiés. Et au bout de cinq jours, on a envie de rester". Rester là-haut... dans les airs. Leur aventure a commencé une semaine plus tôt. Pour y arriver, il faut marcher dans le massif du Beaufortain. Parfois de longues heures et quinze kilos dans le dos, avec les parapentes et les tentes. Ils ne se connaissaient pas, il y a encore quelques jours. Franck Stachowicz, moniteur de parapente et accompagnateur en montagne, semble avoir repéré le lieu idéal pour décoller. La brise souffle à 15km/h. Les parapentistes se préparent. Comme une toile d'araignée à démêler, il ne faut rien oublier. Là où le cœur s'accélère, où la respiration devient plus intense, c'est le moment d'approcher le vide. En quête d'adrénaline et surtout de plaisir. Ce ne sont pas des professionnels, mais de simples passionnés de vol libre. Après 45 minutes dans le ciel, l'équipe va passer la nuit au pied de la montagne. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand