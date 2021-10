Une randonnée du cap Cerbère au cap Béar dans les Pyrénées-Orientales

Notre balade commence là où la montagne rencontre la Méditerranée, à la frontière franco-espagnole. Le cap Cerbère est la pointe la plus au sud de la France continentale. Caméra sur le dos, nous avons décidé de remonter le sentier des douaniers dans l'autre sens, vers le Nord, en direction du cap Béar. Une randonnée d'une vingtaine de kilomètres qui promet un dépaysement. Nous arrivons dans un authentique village catalan de 1 400 habitants : Cerbère aux couleurs si chaudes. L'eau est encore à 22 degrés. Au-dessus des petites embarcations se découvre un paquebot de béton. Cette construction complétement folle date de la fin des années 20. Puis, on continue notre route sur la plage. Un masque et un tuba suffisent pour découvrir la Réserve naturelle marine, un site protégé depuis 1974. À moins de trois mètres de profondeur, vous apercevez des mulets, des dorades et des poulpes. Il s'étend sur 6,5 km de long. En surplomb, le sentier du littoral domine des falaises de plus en plus découpées et hautes. Que découvrir d'autres sur le chemin ?