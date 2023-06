Une rave party dans une zone protégée

C'est presque une petite ville qui a poussé en pleine garrigue. 6 000 personnes, 1500 véhicules arrivés tous en même temps ce week-end sur les petites routes de l'arrière-pays, occasionnant de gigantesques embouteillages. Certains s'amusent de cet afflux de fêtards. Mais cette agricultrice, elle, fait passer et pâturer ses bêtes dans ces champs, elle s'inquiète des dégâts. " C'est sûr que nos clôtures sont largement détériorées et qu'il faudra les remettre en état pour l'hiver prochain. Et ensuite de l'inquiétude aussi par rapport à la repousse de l'herbe. De l'herbe qui est piétinée comme ça pendant plusieurs jours ne risque pas de repousser", explique Aude Geiger, éleveuse de brebis et de vaches. Le maire a installé des rochers pour éviter que son village de 300 habitants ne soit envahi. Il est aussi préoccupé par les dégradations sur cette zone protégée. "Le site est un Natura 2000, donc il y a des protections au niveau de plusieurs espèces animales", déclare Luc Gros, Maire Viols-en-Laval (Hérault). Les participants restent sur place deux jours et demi. La rave party doit durer jusqu'à mardi matin. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier