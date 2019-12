Une recette de poularde pour le réveillon de Noël

Pour le réveillon de Noël, beaucoup pensent à cuisiner du chapon ou de la dinde. Nous vous proposons de concocter tout autre chose pour les fêtes : un plat à base de poularde. À Campagne, dans les Landes, cette volaille du terroir fait régulièrement partie des menus de fête. Pour éviter un plat trop lourd, Hélène Saint-Germain et sa sœur privilégient une recette légère et fruitée. Les deux cuisinières nous livrent leurs astuces pour bien le préparer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.