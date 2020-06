Une récolte exceptionnelle de miel dans les Hauts-de-France cette année

A Saint-Omer, la récolte du miel de printemps a été exceptionnelle pour Eric Barrère. Ses 350 ruches ont produit près de trois tonnes de miel, soit quatre fois plus que l'année dernière. A Halluin, Yvan Hennion, lui, a doublé sa production. Un hiver humide, un printemps très ensoleillé, mais aussi le confinement auraient favorisé la floraison et l'activité des abeilles dans la région. Pour les apiculteurs des Hauts-de-France, la récolte estivale s'annonce tout aussi abondante.